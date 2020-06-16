Лукашенко сказал, что уборка урожая для него важнее выборов

Беларусь и другие страны в разные годы сталкивались с всплеском различных вирусов, и со всеми проблемами удалось справиться. Об этом заявил Александр Лукашенко 16 июня, общаясь с работниками предприятия «Гродно Азот», сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

«Переживем и это. Не такие коронавирусы в нашей истории были, но мы живы. Главное — сохранить свою землю, свой клочок земли для себя и для наших детей», — сказал Лукашенко.

Один из работников предприятия отметил, что в этом году президентские выборы совпадают с уборкой урожая, и спросил, не помешает ли первое событие успешно провести второе.

Лукашенко отметил, что посевная кампания сопровождалась началом пандемии и тогда главной задачей было вовремя посеять урожай. С этим в стране успешно справились. «Выборы не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, — это уборка, — сказал Лукашенко. — Пандемия, выборы — они закончатся, а кушать нам всегда хочется».

Он напомнил, какие были проблемы с продовольствием в 1990-х: еду раздавали по талонам. «Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам», — заявил Лукашенко.

При этом, по его мнению, уровень заработной платы в стране должен быть выше.

Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье.

Как отмечает пресс-служба, Лукашенко приветствовал это предложение и отметил, что при недавнем посещении Полоцка говорил о том, что сейчас на фоне пандемии стали особенно актуальны загородные участки. «Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться, — сказал Лукашенко. — Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле».

Глава государства также высказался по поводу строительства Белорусской АЭС. «Что касается электроэнергии. Я их называю "альтернативщики" (идут во власть) — они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в мире, в том числе вблизи границ Беларуси, уже есть много атомных электростанций. «Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала», — подчеркнул он.

По словам официального лидера, с одной стороны, будет возможность экспортировать электроэнергию. Но она будет востребована и в Беларуси. В том числе недавно принято решение о поддержке тех, кто хочет электричеством отапливать жилые дома, осуществлять нагрев воды и приготовление пищи. Реализуются меры по развитию электротранспорта.

«Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать», — сказал Лукашенко.