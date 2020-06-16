Россия может компенсировать Беларуси стоимость поставок нефти в пределах 60—70 млн долларов

Об этом сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов.

«Механизм компенсации решается на высоком уровне. Он обсуждается только на 2020 год. Это будут небольшие цифры, вряд ли больше 60—70 миллионов долларов в 2020 году», — сказал Сазанов в интервью агентству Reuters, выдержки из которого размещены на сайте российского финансового ведомства.

Крупные нефтяные компании России приостановили поставки нефти в Беларусь в начале этого года из-за того, что не были достигнуты договоренности о цене. Россия отказывалась поставлять нефть без премии. В Минске настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. В результате в конце марта стороны договорились, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

«Мы достигли договоренности с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, — заявил 24 марта журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. — Из этой премии в 11,7 доллара 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами — правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя».