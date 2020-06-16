Лукашенко опять пообещал не отдать страну — на этот раз разгильдяям

По итогам предстоящих президентских выборов главное не отдать страну «разгильдяям» и не «потерять» ее, заявил Александр Лукашенко 16 июня в ходе общения с коллективом ОАО «Гродно Азот».

Фото: president.gov.by

«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что, у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны — мы сами построим этот завод», — подчеркнул Лукашенко.

Сбор подписей, которым сейчас занимаются инициативные группы 13 претендентов на высший государственный пост, завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Президентские выборы назначены 9 августа.