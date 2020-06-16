Лукашенко пригласил Зеленского в Гродно

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Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с заместителем руководителя Офиса украинского президента Игорем Жовквой.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 года в Гродно.

Украинской стороне передано приглашение Александра Лукашенко в адрес президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Отдельной темой обсуждений стали итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

Посол Беларуси передал для президента Украины и его супруги белорусские вышиванки — ответный подарок от Лукашенко.
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Тэги: Форум регионов Беларуси и Украины Беларусь-Украина Персона: Игорь Сокол Владимир Зеленский Город: Гродно

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