Тихановская сдала в избиркомы Гомеля первые 8 тысяч подписей в свою поддержку

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Претендент на пост президента Светлана Тихановская 16 июня сдала первые подписи — около 8 тысяч — в районные избирательные комиссии Гомеля.

О количестве подписей БелаПАН сообщили члены ее инициативной группы. Подписи сданы в Советскую, Железнодорожную, Центральную, Новобелицкую и Сельскую избирательные комиссии.

Тихановская продолжит ездить по городам, чтобы сдать собранные подписи там, где нет координаторов инициативной группы, так как некоторые из них задержаны в рамках уголовного и административного преследования. Согласно законодательству подписи в территориальные комиссии должны сдавать координаторы или сам потенциальный кандидат. Срок сдачи подписей истекает 19 июня.

Ранее Тихановская сообщила, что собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

Утром 16 июня она приехала в Гомель для подачи подписей. При подходе к администрации Советского района потенциальному кандидату позвонили с неизвестного номера. Аноним заявил, что если Тихановская подаст подписи, у нее и ее детей будут проблемы. «Меня предупредил неизвестный, что меня могут посадить, а детей — забрать», — сообщила журналистам Тихановская. Спустя несколько часов она заявила, что решила продолжать сбор подписей в свою поддержку, несмотря на анонимные угрозы.

Муж Тихановской и руководитель ее инициативной группы — популярный блогер из Гомеля Сергей Тихановский — находится в столичном СИЗО-1. Его задержали 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение Тихановской кандидатом в президенты.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: сбор подписей ЦИК президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский

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