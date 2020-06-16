Белорусские гандболисты сыграют в группе с командами Норвегии, Латвии и Италии в квалификации ЧЕ-2022

Мужская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы-2022, финальная часть которого пройдет в Словакии и Венгрии.

В квалификации команда Юрий Шевцова сыграет в одной группе со сборными Норвегии, Латвии и Италии. Таков результат жеребьевки, состоявшейся в Вене 16 июня.

В финальном турнире примут участие 24 сборные: 20 из них определятся в квалификации — это команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.