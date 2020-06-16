Промышленное производство в январе—мае снизилось почти на 4%

В январе—мае 2020 года промышленное производство в Беларуси в текущих ценах составило 43,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 3,9% меньше, чем за такой же период 2019 года, сообщил Белстат.

В январе 2020 года к январю 2019-го промпроизводство сократилось на 5,8%, в январе—феврале — на 3,3%, январе—марте — на 2,7%, январе—апреле — на 3,8%.

За пять месяцев текущего года в горнодобывающей промышленности снижение производства составило 1,7%, в обрабатывающей — 4,1%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — увеличилось на 1%.

В 2019 году в январе—мае отмечался прирост промышленного производства на 0,3%.

В 2017 году промышленное производство выросло на 6,1%, в 2018-м — на 5,7%, в 2019-м — на 1%.