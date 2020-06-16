Видеофакт. Гомельский подросток умышленно поджег себя ради видео

В Гомеле 17-летний парень поджег на себе одежду и нырнул в воду. Он объяснил это желанием прославиться.

По информации МВД, 17-летний лицеист купил бензин, взял дома старые вещи и отправился 8 июня на городской пляж вместе с товарищем, который должен был снимать все на видео. На пляже парень переоделся в старые вещи, облился бензином и поджег себя. Попытка оказалась неудачной — огонь погас до того, как парень добежал до воды. Видео удалось снять только с пятого раза.

В отношении лицеиста составили административный протокол за мелкое хулиганство.