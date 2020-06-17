Лукашенко обещает золотые горы: надо в два раза повысить зарплату

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Несмотря на то, что во время встречи с активом Гродненской области Александр Лукашенко заверял, что общение не носит предвыборный характер, из его уст звучали недвусмысленные обещания.

Так, в частности, он остановился на зарплатах в стране, заявив, что их уровень должен быть выше.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату».

Низкий уровень зарплат Лукашенко объяснил тем, что «мы в экономике не очень хорошо работаем».

Ранее во время этой поездки он заявлял, что «благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом, что богатство не приходит, как говорят в народе, "знянацку". А если и приходит, то такое богатство недолговечно и никогда не принесет пользы в будущем ни человеку, ни государству».

 Беларуси зарплата работников бюджетной сферы в 2020-м (в год выборов президента) будет расти опережающими темпами.

По данным Белстата, в апреле начисленная средняя зарплата снизилась во всех регионах. 
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Тэги: зарплата Персона: Александр Лукашенко

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