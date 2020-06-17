Начал работать закон, упрощающий получение белорусами гражданства РФ

В России с сегодняшнего дня заработал закон, согласно которому белорусам упростили процедуру получения гражданства РФ.

На стадии рассмотрения в Госдуме спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что необходимо упростить процедуру и, тем самым, «избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией».

В свою очередь российско-украинский журналист Матвей Ганапольский утверждал, что, по его сведениям, эти изменения в закон «очень сильно направлены на Беларусь» — «это главный принцип поглощения Беларуси».

Согласно этому закону граждане Беларуси не будут сдавать экзамен на знание русского языка. Теперь специальная комиссия будет признавать белорусов носителями русского языка без собеседования.