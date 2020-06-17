Эксперт: Лукашенко будет сложно манипулировать выборами так, чтобы переизбраться

/ Выборы
Просмотров: 1127

Добыть элегантную победу в этом году Александру Лукашенко будет очень тяжело.

Как заявил DW глава центра исследований в области Центральной и Восточной Европы Германского Фонда Маршалла, политолог Йорг Форбриг, ситуация в этом году необычная.

«С 1994-го в стране не было свободных и честных выборов, и в этом году их не будет. Но Александру Лукашенко будет в этот раз сложнее организовать выборы и манипулировать ими так, чтобы переизбраться на очередной срок», — заметил эксперт.

В качестве подтверждения своего мнения он приводит несколько аргументов.

Так, по его мнению, немалую роль в нынешней ситуации играет неурегулированный спор с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также проекта политической интеграции.

Добавит «перца» и экономический кризис, который будет только усиливаться.

Кроме этого в нынешнюю избирательную кампанию альтернативные кандидаты «пользуются большой популярностью у населения, чего раньше не было».

«Все это затрудняет элегантное решение проблемы переизбрания на очередной срок», — подчеркнул эксперт.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Йорг Форбриг

Другие материалы на эту тему:

Старые песни о главном. Народ хочет перемен, Лукашенко говорит о кормах и уборке

Старые песни о главном. Народ хочет перемен, Лукашенко говорит о кормах и уборке

Опрос в Минске: «Мы хотим, чтобы власть в стране сменялась»

Опрос в Минске: «Мы хотим, чтобы власть в стране сменялась»

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Поставить подпись за Бабарико

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Поставить подпись за Бабарико

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. За Лукашенко подписи собирают ангелы или роботы?

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. За Лукашенко подписи собирают ангелы или роботы?