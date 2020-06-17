Эксперт: Лукашенко будет сложно манипулировать выборами так, чтобы переизбраться

Добыть элегантную победу в этом году Александру Лукашенко будет очень тяжело.

Как заявил DW глава центра исследований в области Центральной и Восточной Европы Германского Фонда Маршалла, политолог Йорг Форбриг, ситуация в этом году необычная.

«С 1994-го в стране не было свободных и честных выборов, и в этом году их не будет. Но Александру Лукашенко будет в этот раз сложнее организовать выборы и манипулировать ими так, чтобы переизбраться на очередной срок», — заметил эксперт.

В качестве подтверждения своего мнения он приводит несколько аргументов.

Так, по его мнению, немалую роль в нынешней ситуации играет неурегулированный спор с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также проекта политической интеграции.

Добавит «перца» и экономический кризис, который будет только усиливаться.

Кроме этого в нынешнюю избирательную кампанию альтернативные кандидаты «пользуются большой популярностью у населения, чего раньше не было».

«Все это затрудняет элегантное решение проблемы переизбрания на очередной срок», — подчеркнул эксперт.