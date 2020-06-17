Эксперт: Лукашенко будет сложно манипулировать выборами так, чтобы переизбраться
Добыть элегантную победу в этом году Александру Лукашенко будет очень тяжело.
Как заявил
«С 1994-го в стране не было свободных и честных выборов, и в этом году их не будет. Но Александру Лукашенко будет в этот раз сложнее организовать выборы и манипулировать ими так, чтобы переизбраться на очередной срок», — заметил эксперт.
В качестве подтверждения своего мнения он приводит несколько аргументов.
Так, по его мнению, немалую роль в нынешней ситуации играет неурегулированный спор с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также проекта политической интеграции.
Добавит «перца» и экономический кризис, который будет только усиливаться.
Кроме этого в нынешнюю избирательную кампанию альтернативные кандидаты «пользуются большой популярностью у населения, чего раньше не было».
«Все это затрудняет элегантное решение проблемы переизбрания на очередной срок», — подчеркнул эксперт.