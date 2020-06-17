Даже в Минске зафиксировано падение экономики

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-мае 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го во всех областях страны и в Минске.

Месяцем ранее снижение ВРП было отмечено во всех областях страны, однако в Минске он вырос.

Больше всего ВРП в январе-мае снизился в Гомельской области — на 2,9%, до 5,033 млрд рублей (доля в ВВП — 9,9%). Далее следуют Минская область, где ВРП снизился на 2,8%, до 7,8476 млрд рублей (15,4%) и Витебская область — на 2,7%, до 3,8002 млрд рублей (7,5%).

В Могилевской области в январе—мае текущего года ВРП снизился на 1,7% до 3 млрд 372,2 млн рублей (6,6%), в Гродненской — на 1,6% до 3,9496 млрд рублей (7,7% к ВВП), в Брестской — также на 1,6% до 4,6256 млрд рублей (9,1%), свидетельствуют данные Белстата.

В Минске ВРП снизился на 0,2% до 14,2213 млрд рублей (27,9% к ВВП).

Нераспределенная часть внутреннего регионального продукта составила 15,9% ВВП.

Как сообщалось, ВВП за январь-мае 2020 года снизился на 1,8% и составил 50,999 млрд рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019-м он вырос в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской и Витебской областях в прошлом году ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.