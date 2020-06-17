«Лукашенко болезненно реагирует на популярность своих соперников — в его дворце царит большая нервозность»

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«Закручивание гаек» в среде оппонентов режима за несколько месяцев до выборов является свидетельством крайней раздраженности Александра Лукашенко.

Оценивая протестный электорат, руководитель исследований в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла, политолог Йорг Форбриг заявил DW, что в нынешнюю избирательную кампанию власть изменила тактику (прежде всего, силовых структур).

Она «направлена на то, чтобы как можно раньше подавить политическую мобилизацию, чтобы позднее она не приняла более масштабные формы».

Эксперт считает, что это связано, прежде всего, с «нервозностью» главы государства.

«Мы видим, что Александр Лукашенко крайне болезненно реагирует на сведения о популярности своих возможных соперников. Это для него — новая ситуация, она его  раздражает», — считает Форбриг.

Отсюда, по его словам, и резкие заявления Лукашенко в адрес основных конкурентов на выборах.

По его мнению, в настоящее время «в президентском дворце в Минске царит очень большая нервозность».

ранее сообщалось, что эксперт заявлял, что в этот раз добыть победу на выборах президенту будет очень тяжело.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко Йорг Форбриг

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