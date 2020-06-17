Политолог: Лукашенко надоел даже элитам
За 26 лет своего правления Александр Лукашенко надоел многим слоям белорусского общества, в том числе и элитам.
«Это очень долго. И у людей появилась определенная усталость, как среди элит, так и среди широких слоев населения», — заявил
Эксперт обратил внимание на то, что усталость граждан «принимает в этом году политические формы».
По его словам, элиты никогда не монолитны, там всегда есть свои «голуби» и «ястребы».
«Одни требуют жестких мер по поддержанию порядка, другие призывают к модернизации и реформам, — объяснил Форбриг. — Просто, похоже, Лукашенко делает ставку на «ястребов» в силовых структурах, а два популярных кандидата апеллируют в том числе и к «голубям» в госаппарате».