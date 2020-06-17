«Белгазпромбанк» не объясняет причин, по которым блокировал валютные операции

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«Белгазпромбанк», которым с понедельника руководит временная администрация Национального банка, ночью приостанавливал валютные операции по своим картам, а утром их разблокировал.

В пресс-службе «Белгазпромбанка» БелаПАН не смогли сообщить о причинах таких решений.

Как сообщалось, с 23:00 16 июня временно был приостановлен ряд операций, среди них снятие в Беларуси наличной валюты, внесение наличных белорусских рублей на текущий счет, р2р-переводы в иностранной и национальной валютах, безналичные операции в Беларуси в иностранной валюте.

Сегодня же утром БГПБ сообщил о возобновлении этих операций.

Напомним, с понедельника, 15 июня, в «Белгазпромбанке» решением Нацбанка введена временная администрация по управлению банком.

Главные акционеры банка — «Газпромбанк» и «Газпром» — заявили о незаконности назначения нового руководства своей «дочки».

 
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Тэги: Белгазпромбанк банки

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