«Белгазпромбанк» не объясняет причин, по которым блокировал валютные операции

«Белгазпромбанк», которым с понедельника руководит временная администрация Национального банка, ночью приостанавливал валютные операции по своим картам, а утром их разблокировал.

В пресс-службе «Белгазпромбанка» БелаПАН не смогли сообщить о причинах таких решений.

Как сообщалось, с 23:00 16 июня временно был приостановлен ряд операций, среди них снятие в Беларуси наличной валюты, внесение наличных белорусских рублей на текущий счет, р2р-переводы в иностранной и национальной валютах, безналичные операции в Беларуси в иностранной валюте.

Сегодня же утром БГПБ сообщил о возобновлении этих операций.

Напомним, с понедельника, 15 июня, в «Белгазпромбанке» решением Нацбанка введена временная администрация по управлению банком.

Главные акционеры банка — «Газпромбанк» и «Газпром» — заявили о незаконности назначения нового руководства своей «дочки».