«Белгазпромбанк» не объясняет причин, по которым блокировал валютные операции
«Белгазпромбанк», которым с понедельника руководит временная администрация Национального банка, ночью приостанавливал валютные операции по своим картам, а утром их разблокировал.
В пресс-службе «Белгазпромбанка» БелаПАН не смогли сообщить о причинах таких решений.
Как
Сегодня же утром БГПБ
Напомним, с понедельника, 15 июня, в «Белгазпромбанке» решением Нацбанка введена временная администрация по управлению банком.
Главные акционеры банка — «Газпромбанк» и «Газпром» — заявили о незаконности назначения нового руководства своей «дочки».