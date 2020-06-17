В Гомеле 28 членов ОГП хотят попасть в участковые избиркомы

28 членов Объединенной гражданской партии 16 июня подали в Центральную районную комиссию Гомеля заявления о включении их в состав участковых избирательных комиссий.

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Всего на территории Центрального района образовано 48 участков.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя областной организации ОГП Николай Новиков, в районные комиссии не включили ни одного представителя оппозиционных партий. Данное решение они обжаловали в суде, но безрезультатно.

«Я на суде задавал вопрос представителям областного совета депутатов — они вместе с облисполкомом формировали комиссии — почему облсовет, представительный орган, против включения в состав комиссий представителей политических партий? Они зачитали, как голосовали за представителей провластных организаций — 17-18 человек за претендента войти в состав комиссии и 1-2 человека за членов оппозиционных партий. Ну, все понятно», — заметил Новиков.

Также члены ОГП намерены участвовать в наблюдении на выборах.

Желающие стать членами участковых комиссий могут подать заявления в районные комиссии до 21 июня.

Согласно данным Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, из 1.989 членов территориальных избирательных комиссий только два — представители оппозиционных политических партий. Член Партии БНФ включен в один из областных избиркомов, БСДП (Грамада) — в один из районных.

Кампания наблюдения «Право выбора» в первом промежуточном отчете, распространенном 26 мая, отмечала, что территориальные избиркомы «были сформированы почти исключительно из максимально лояльных к власти людей, готовых выполнить любой ее приказ».

Президентские выборы назначены на 9 августа.