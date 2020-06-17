В каких случаях заболевшие COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

/ Общество
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В Беларуси пациенты с коронавирусом COVID-19 при лечении на дому будут получать бесплатные лекарства.

Согласно постановлению Совмина №344 от 15 июня (опубликовано сегодня на Национальном правовом портале), инфекция внесена в перечень заболеваний, дающих право гражданам при амбулаторном лечении «на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а также лечебным питанием».

Постановление вступило в силу.

В Беларуси на 16 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 составило 55.369, скончалось 318 человек, выздоровели и выписаны 31.273 пациента.

Ранее Naviny.by рассказывали, где и за сколько в Минске можно сдать экспресс-тест на COVID-19.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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