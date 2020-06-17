Эксперт: накануне выборов Лукашенко может пойти на сделку с Кремлем
Глава Центра исследований в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла, политолог Йорг Форбриг не исключает, что Александр Лукашенко накануне выборов согласится на условия Кремля.
По мнению эксперта, «в Беларуси невозможно победить на выборах, победить на выборах может только Лукашенко». Он также заявил DW, что с учетом конфликта руководителей Беларуси и РФ «вряд ли к участию в выборах будет допущен пророссийский кандидат».
В то же время политолог допускает, что Кремль «попытается применить набор тактик»: «Одна из которых состоит в том, что под давлением внутриполитической дестабилизации Лукашенко будет готов на компромиссы с Москвой, что сыграет на руку Кремлю. А может быть так, что накануне выборов Лукашенко пойдет на сделку с Кремлем и даст то, о чем его давно просят — военные базы, экономические сферы влияния, углубленную политическую интеграцию».
За такую «покладистость» Москва может пообещать не вмешиваться в выборы. А ведь у нее для этого «есть широкие возможности».
На данный момент, считает Форбриг, влияние России на предвыборную кампанию «незначительно», так как у Кремля «достаточно своих проблем — от референдума по изменениям в конституцию до снижения рейтинга президента».