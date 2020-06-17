Эксперт: накануне выборов Лукашенко может пойти на сделку с Кремлем

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Глава Центра исследований в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла, политолог Йорг Форбриг не исключает, что Александр Лукашенко накануне выборов согласится на условия Кремля.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По мнению эксперта, «в Беларуси невозможно победить на выборах, победить на выборах может только Лукашенко». Он также заявил DW, что с учетом конфликта руководителей Беларуси и РФ «вряд ли к участию в выборах будет допущен пророссийский кандидат».

В то же время политолог допускает, что Кремль «попытается применить набор тактик»: «Одна из которых состоит в том, что под давлением внутриполитической дестабилизации Лукашенко будет готов на компромиссы с Москвой, что сыграет на руку Кремлю. А может быть так, что накануне выборов Лукашенко пойдет на сделку с Кремлем и даст то, о чем его давно просят — военные базы, экономические сферы влияния, углубленную политическую интеграцию».

За такую «покладистость» Москва может пообещать не вмешиваться в выборы. А ведь у нее для этого «есть широкие возможности».

На данный момент, считает Форбриг, влияние России на предвыборную кампанию «незначительно», так как у Кремля «достаточно своих проблем — от референдума по изменениям в конституцию до снижения рейтинга президента».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-Россия Персона: Йорг Форбриг

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