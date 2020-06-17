ЕС или ЕАЭС: кому доверяют белорусы

Проект «Восточное соседство ЕС» провел опрос в шести странах Восточного партнерства.

Исследование проводились с февраля по март (до начала кризиса, вызванного COVID-19) и проводилось путем личных интервью среди репрезентативной выборки из 1.000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016-го.

Согласно данным опроса, 54% белорусов считают отношения с ЕС хорошими, 30% — плохими, 16% — затруднились с ответом.

45% опрошенных с доверием относятся к ЕС, 41% — к ООН, 39% — к Евразийскому экономическому союзу, 23% — к НАТО.

44% респондентов считают, что интеграция с ЕС укрепляет безопасность и стабильность страны, 35% — не согласны с таким утверждением, 21% — затруднились ответить.

41% белорусов знает о финансовой поддержке Беларуси со стороны ЕС. Эффективной такую поддержку считают 52% опрошенных.

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