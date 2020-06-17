Мацкевич: Плошча будет в любом случае – людей выведет на улицы гнев

Чувство попранной справедливости в любом случае выведет белорусов на уличные акции протеста – таким будет итог нынешней избирательной кампании.

Такое мнение высказал белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич, обращаясь со своими вопросами к участникам политических дебатов Naviny.by.

«Я уверен, что двое-трое из нынешних участников кампании могли бы стать хорошим президентом в нормальном государстве с разделением властей – в нормальной, а не кризисной ситуации. Но ситуация у нас ненормальная, а государство является авторитарной диктатурой с неограниченной властью одного человека», – отметил Мацкевич.

«Победить на "выборах" диктатора вы не сможете. Но все мы под богом ходим – может так случиться, что диктатор окажется недееспособным, а один из вас займет его место. Я не спрашиваю, что хорошего вы сделаете на этом посту, поскольку знаю цену предвыборным речам и обещаниям. Мой вопрос: хватит ли у вас духу и силы воли, чтобы воспользоваться неограниченной властью? Чтобы принять на себя полномочия, взяв под контроль все силы и ресурсы диктатора, не настроив весь аппарат, силовиков и коррумпированных спонсоров режима против себя?»

Авторитарный правитель, решивший остаться у власти, ни перед чем не остановится, считает Владимир Мацкевич.

«В репертуаре – ложь, провокации, компромат, шантаж, прямое насилие. Для него нет красной черты, за которую он не мог бы перейти. А где проходит ваша красная черта, за которую вы не сможете перейти в борьбе за власть?», – адресовал философ вопрос к потенциальным кандидатам в президенты Беларуси.

По его словам, никто из них не является уличным лидером и тактиком массовых протестов.

«Но Плошча будет. Люди выйдут на улицу – и никто у вас спрашивать не будет. Людей выведут гнев и чувство попранной справедливости», – уверен Владимир Мацкевич.

«В случае угрозы диктатор не остановится ни перед чем. Готовы ли вы взять на себя ответственность за пролитую диктатором кровь на Плошчы?» – так он сформулировал еще один свой вопрос участникам дебатов.

Что на это ответили потенциальные кандидаты в президенты Беларуси? Смотрите в политических дебатах Naviny.by: