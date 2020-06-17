Алексашенко: Лукашенко отвратительный президент с точки зрения Путина

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По мнению бывшего первого заместителя главы Центробанка РФ Сергея Алексашенко, у Москвы есть два пути по отношению к Александру Лукашенко.

«В отношении Александра Григорьевича Лукашенко есть две такие разбитые цитаты, которые немножко нужно перефразировать. С одной стороны, он сукин сын, но он — наш сукин сын. А с другой стороны, вот Лукашенко отвратительный президент Беларуси с точки зрения России, а точнее говоря, с точки зрения президента Российской Федерации Владимира Путина, но все остальные еще хуже», — сказал эксперт в интервью программе «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы».

Он считает, что официальный белорусский лидер много чем не нравится российскому коллеге. В частности, по мнению Алексашенко, Лукашенко — «строптивый, непоследовательный, эгоистичный, слишком много хочет для своей страны и слишком много предлагает дать Путину».

Однако, он убежден, что если во главе Беларуси станет другой человек, мало что изменится в двусторонних отношениях.

«Беларусь — это состоявшаяся страна, которая пошла своим курсом. Страна, в которой население хочет жить по своим законам, по своим правилам. Да, не хотят воевать с Россией, не хотят ругаться с Россией. Но, тем не менее, не хотят быть зависимыми от России», — считает Алексашенко.

В этой связи, заявил он, у Москвы есть два варианта действий: терпеть Лукашенко или попытаться его заменить на кого-то более сговорчивого.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Алексашенко Александр Лукашенко Владимир Путин

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