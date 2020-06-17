Под Гродно опрокинулся «Форд»: от полученных травм скончалась пятилетняя пассажирка

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером в Гродненском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 15-м километре дороги Гродно — Сопоцкин, 28-летняя водитель «Форда» не справилась с управлением, вылетела в кювет, где  машина опрокинулась.

«В результате ДТП ехавшая на заднем пассажирском месте в детском удерживающем устройстве малолетняя девочка получила телесные повреждения. Находясь в бустере, она не была пристегнута», — отметили в ГАИ.

Пятилетняя пассажирка получила серьезные травмы — она скончалась в реанимации.

Напомним, что по 25 июня по всей стране проводится спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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