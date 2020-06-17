Наблюдательный совет ОАО «Криница» назначил нового директора

Директором пивоваренного завода «Криница» назначен бывший генеральный директор СООО «Белвингрупп» Леонид Кучерявый.

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Решение о назначении принял 16 июня наблюдательный совет ОАО «Криница», сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром».

Предыдущий директор Александр Кижук 1 мая покинул должность, в которой работал шесть лет.

Как сообщалось, чистый убыток компании в 2019-м составил 6,35 млн рублей, тогда как годом ранее она получила чистую прибыль в 406 тыс. рублей.

Выручка предприятия в прошлом году выросла менее чем на полпроцента и составила 99,9 млн рублей, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9% до 78,5 млн рублей.

В 2018-м правительство заключило меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о взаимопонимании при подготовке к приватизации «Криницы».

Меморандум рассчитан на 2018-2020 годы. Он предусматривает, что ЕБРР окажет поддержку в поиске стратегического инвестора для «Криницы», а также предоставит специализированную техническую помощь.

При этом ЕББР планировал рассмотреть возможность поддержки «Криницы» в форме участия в акционерном капитале предприятия.

Компания «Криница» — крупнейшее государственное предприятие пивоваренной отрасли в Беларуси. С 1975 года «Криница» выпускает пиво, квас, безалкогольные напитки и пищевые концентраты. Пиво и квас компании экспортируются в 13 стран на три континента.

В портфеле компании 10 брендов пива («Крыніца», KULT, Porter 8/20, «Пивная карта», Urban Beer, «Жигулевское Особое», «Александрия», Brauberg, «Золотая бочка» и Kaltenberg), а также производит пиво по лицензии международных компаний Anadolu EFES и König Ludwig International Gmbh & Co KG.