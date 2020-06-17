Милиция задержала смотрящего за Оршей

В Орше задержан 36-летний местный житель — так называемый смотрящий за городом. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина согласился помочь двум гражданам решить вопрос с отсрочкой от службы в армии для их сыновей. Якобы за 500 долларов от каждого для сотрудников военного комиссариата.

Однако полученные деньги так называемый смотрящий присвоил, а молодые люди вскоре были призваны на срочную службу.

Криминальный авторитет был задержан с поличным при получении денег за решение аналогичного вопроса. В отношении оршанца возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Мужчина арестован. Ранее он уже был судим за кражу, хулиганство и угон.