Милиция задержала смотрящего за Оршей
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В Орше задержан 36-летний местный житель — так называемый смотрящий за городом. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.
Как
Однако полученные деньги так называемый смотрящий присвоил, а молодые люди вскоре были призваны на срочную службу.
Криминальный авторитет был задержан с поличным при получении денег за решение аналогичного вопроса. В отношении оршанца возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Мужчина арестован. Ранее он уже был судим за кражу, хулиганство и угон.