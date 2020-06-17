Число жертв COVID-19 в Беларуси продолжает расти: за сутки вновь умерло шесть человек

Число жертв коронавирусной инфекции нового типа, которая вызывает заболевание COVID-19, в Беларуси продолжает увеличиваться.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как свидетельствуют данные Минздрава на 17 июня, «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

В Беларуси зарегистрированы 56 032 случая COVID-19 (всего проведено 778 935 тестов). Выздоровели и выписаны 32 735 пациентов.