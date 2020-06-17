Впервые за последние девять лет в Беларуси успешно загнездился беркут

Впервые за девять лет в Беларуси успешно загнездился беркут — одна из самых крупных обитающих в Беларуси птиц.

Как сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), последнее успешное гнездование этого краснокнижного орла, по данным орнитологов, было в 2011 году.

Гнездо с двумя птенцами во время экспедиции в Витебскую область обнаружили орнитологи Денис Китель и Юрий Янкевич. Точное место гнездования держится в секрете, чтобы не мешать беркутам. Возле гнезда установлены фотоловушки.

«Последние пять лет я посещал болота, где когда-то гнездились беркуты, — рассказал Денис Китель. — И птиц видели, и на гнездах были активности, но безуспешные. И наконец в этом году повезло».

Как отметил Юрий Янкевич, у беркутов обычно выживает только один птенец, но в этом году, видимо, им хватило корма, чтобы накормить выводок. До вылета из гнезда птенцам еще как минимум две недели.

На той же территории, что и сейчас, успешный выводок из двух птенцов был отмечен в 1985 и 2005 годах.