Бабарико: такого разгула беззакония, которое творится сейчас, я не видел, нарушены все нормы

«Такого разгула беззакония, которое творится сейчас, я не видел», — заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 17 июня.

Комментируя последние события вокруг его бывшего места работы «Белгазпромбанка» и своей инициативной группы, претендент заявил, что «по всей фактически Беларуси, начиная с самого начала, когда мы первые объявили декларацию о свободных выборах, начались и проверки налоговых инспекций, и угрозы с экранов, и вообще такое ощущение, что только за то, что у белорусов появилась возможность [выбрать альтернативу] и они этой возможностью открыто воспользовались, начались преследования», — сказал Бабарико.

По его словам, первой была группа блогера Сергея Тихановского. «По нашей вроде сначала было более-менее прилично, но потом мы ощутили самый такой массированный удар: по месту работы, где я когда-то работал, в «Белгазпромбанке», прошли такие массовые задержания, что фактически на сегодняшний момент банк в очень непростой ситуации. Введена новая администрация, акционеры выразили по этому поводу мнение, сказав, что это абсолютно незаконно. Пострадали мои друзья близкие, вина которых только в том, что они мои друзья. Их тоже держат в СИЗО, и самое страшное, что нарушены все нормы», — заявил претендент на пост президента.

«Такое ощущение, что сначала идет приказ, — продолжил он. — Сначала руководитель государства взывает: спросите, что такое «ПриватЛизинг», а через несколько дней после этого только начинается выяснение следственными органами, что такое «ПриватЛизинг».

«У меня на начальной стадии было очень много информации, что и меня преследуют, и бежать надо, потому что «закроют», — отметил Бабарико. — В общем, очень необычно, и я могу сказать единственное, что не остановило это белорусов, мы продолжаем работать в штатном режиме. И мало того, мы намного более в конце нашей кампании проявили активности, чем ожидали».

Претендент выразил уверенность, что будет зарегистрирован кандидатом в президенты: «В истории белорусских выборов еще не было такого, чтобы не зарегистрировали кандидата, который набрал 100 тысяч. Мы набрали и будем подавать больше 300 тысяч. И если по каким-то, ну я даже не представляю, по каким причинам это может произойти, нерегистрация наша, то, безусловно, у нас есть несколько вариантов развития событий, начиная от того, что мы будем требовать, и у нас есть такое право судебно оспаривать это решение. У нас есть убедительные доказательства соответствия [закону] всех процедур, которые мы прошли».

«Если не регистрируют такого кандидата, вы же понимаете, что это означает полное не просто непризнание выборов, а признание властью своей слабости. То есть признание всех рейтингов, которые считаются фейковыми. Даже бороться не вышли. Власть говорит: мы идем на выборы держать экзамен, а получается даже неявка на экзамен, техническое поражение за неявку на борьбу. Такого я даже не представляю, чтобы было сделано», — заявил Бабарико.

По данным штаба претендента, за его выдвижение кандидатом в президенты собрано 368 тысяч подписей, проверено 339 тысяч, сдано в избирательные комиссии 168 тысяч. Штаб намерен сдать в общей сложности 380 тысяч подписей.

Напомним, решением правления Национального банка с 15 июня в «Белгазпромбанке» введена временная администрация по управлению банком.

Главные акционеры банка — «Газпромбанк» и «Газпром» — заявили о незаконности назначения нового руководства своей «дочки».

11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Председатель КГК Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с «Белгазпромбанком», задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.