В Минске не решили, кто представит страну на саммите Восточного партнерства

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 276

Беларусь еще не определилась, кто будет представлять страну на саммите Восточного партнерства, который пройдет 18 июня в формате видеоконференции.

Как сообщил БелаПАН источник в Брюсселе, изначально саммит планировалось провести в Брюсселе, но из-за пандемии COVID-19 формат мероприятия был изменен.

«Беларусь приглашена, — сказал представитель ЕС. — Но мы не получили окончательной информации о том, кто будет участвовать завтра».

При этом он отметил, что встреча запланирована на уровне глав государств и правительств как со стороны стран Евросоюза, так и Восточного партнерства.

«Участвовать будут лидеры. Там не будет возможности быть представленным на министерском уровне», — сказал представитель ЕС.

В МИД и Совете министров Беларуси БелаПАН не смогли сообщить, кто будет участвовать в саммите от Беларуси. Получить комментарий у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт БелаПАН не удалось.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Восточное партнерство саммит Восточного партнерства Персона: Наталья Эйсмонт

Другие материалы на эту тему:

Как ЕС помогает странам Восточного партнерства решать климатические проблемы

Как ЕС помогает странам Восточного партнерства решать климатические проблемы

Будущее Беларуси в «Восточном партнерстве»: четыре сценария

Будущее Беларуси в «Восточном партнерстве»: четыре сценария

Жозеп Боррель и Оливер Вархеи. ЕС. Восточное партнерство, приносящее пользу всем

Жозеп Боррель и Оливер Вархеи. ЕС. Восточное партнерство, приносящее пользу всем

Посол Румынии: у Беларуси есть возможности для капитализации отношений с ЕС

Посол Румынии: у Беларуси есть возможности для капитализации отношений с ЕС