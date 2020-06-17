В Минске не решили, кто представит страну на саммите Восточного партнерства

Беларусь еще не определилась, кто будет представлять страну на саммите Восточного партнерства, который пройдет 18 июня в формате видеоконференции.

Как сообщил БелаПАН источник в Брюсселе, изначально саммит планировалось провести в Брюсселе, но из-за пандемии COVID-19 формат мероприятия был изменен.

«Беларусь приглашена, — сказал представитель ЕС. — Но мы не получили окончательной информации о том, кто будет участвовать завтра».

При этом он отметил, что встреча запланирована на уровне глав государств и правительств как со стороны стран Евросоюза, так и Восточного партнерства.

«Участвовать будут лидеры. Там не будет возможности быть представленным на министерском уровне», — сказал представитель ЕС.

В МИД и Совете министров Беларуси БелаПАН не смогли сообщить, кто будет участвовать в саммите от Беларуси. Получить комментарий у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт БелаПАН не удалось.