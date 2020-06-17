Директор минской ритуальной фирмы обвиняется в крупном мошенничестве

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В столице 49-летняя директор фирмы по предоставлению ритуальных услуг обманом и злоупотреблением доверием завладела деньгами 22 граждан и двух юрлиц на сумму более 60 тыс. рублей.

По информации городского УСК, директор с июля 2014 по сентябрь 2018 года заключала договоры на оказание ритуальных услуг по погребению, изготовлению и установке памятников, колумбариев. Приняв предоплату, руководитель распоряжалась этими деньгами по своему усмотрению.

Обвиняемая реально не могла и не собиралась исполнять принятые на себя обязательства. Кроме того, неоднократно брала у знакомых деньги в долг под предлогом развития бизнеса.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Тэги: мошенничество ритуальные услуги Город: Минск

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