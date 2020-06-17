Фестиваль Viva Braslav Open Air переносится на 2021 год

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 организаторы Viva Braslav Open Air приняли решение о переносе фестиваля на 2021 год.

Фестиваль должен был пройти в Браславе на берегу озера 24—25 июля. Следующий Viva Braslav Open Air запланирован на 23—24 июля 2021 года. Приобретенные билеты всех категорий будут действительны, обменивать их не нужно.

Для тех, кому все же сейчас критически важно вернуть деньги за билеты, организаторы обязательно предоставят такую возможность. Для отработки механики процесса возврата потребуется две недели. После этого команда Viva Braslav Open Air сообщит, как можно будет сдать билеты.

Организаторы приложат все усилия, чтобы сохранить весь лайн-ап на 2021 год и дополнить его новыми именами.