«БПС-Сбербанк» отрицает связь внеочередного собрания акционеров с событиями вокруг «Белгазпромбанка»

Об этом БелаПАН заявил председатель наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» Петр Прокопович.

Внеочередное собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» пройдет 23 июня. В повестке дня — досрочное прекращение полномочий действующих и избрание новых членов наблюдательного совета. По словам Прокоповича, в банке утвердили новый устав, согласно которому изменена численность совета: раньше в нем было 13 человек, сейчас — 11. Этим и вызвано проведение внеочередного собрания акционеров.

Как пояснил Прокопович, основной акционер «БПС-Сбербанка» — «Сбербанк России» — решил сократить численность наблюдательного совета «БПС-Сбербанка», который был одним из самых многочисленных по сравнению с другими белорусскими банками. Сам Прокопович надеется продолжить работу в новом составе набсовета. «Ко мне никаких вопросов, претензий со стороны акционеров не было», — сказал он.

«По уставу все члены наблюдательного совета прекращают свои полномочия, а потом идет голосование по новому составу наблюдательного совета, поэтому повестка так и сформулирована. Здесь нет ничего чрезвычайного. Это обычная работа. Что касается правления "БПС-Сбербанка", то здесь ничего не меняется», — отметил Прокопович.

По просьбе БелаПАН Петр Прокопович, который с 1998 по 2011 год руководил Нацбанком, кратко прокомментировал ситуацию с «Белгазпромбанком».

Напомним, на прошлой неделе в «Белгазпромбанке» прошли обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Как заявил Прокопович, «это право Национального банка». «Он защищает интересы вкладчиков и акционеров. Если он считает нужным, то может ввести [временную администрацию]. Это же не первый случай. В мою бытность мы тоже вводили временную администрацию в отдельных банках», — отметил Прокопович.