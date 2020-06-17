Власти заблокировали счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд

Счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Об этом его штабу стало известно 17 июня.

«При попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудниками АСБ "Беларусбанк" была сообщена информация, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были», — рассказали в штабе.

В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более 100 тысяч белорусских рублей. Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права.

«На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы.

Вместе с тем арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба. В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии», — говорят в штабе Бабарико.

В Избирательном кодексе касательно блокировки избирательного счета говорится лишь о счете уже зарегистрированного кандидата в президенты. В случае отмены решения о регистрации кандидата либо снятия им своей кандидатуры соответствующая комиссия письменно информирует об этом подразделение банка, которое прекращает все операции по специальному избирательному счету кандидата.

О том, что счет может быть заблокирован еще до получения «корочки» кандидата, не сказано ничего.