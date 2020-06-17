Цепкало отчитался о 200 тысячах собранных подписей

Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало сообщил об этом на пикете в Молодечно.

«Я не думаю, что мы все 200 тысяч сможем сдать, просто исходя из требований того, что надо успеть эти подписи аккумулировать, отвезти в штаб, там проверить и отнести в местную избирательную комиссию. У нас идет активно проверка, мы 150 тысяч уже проверили, уже те, не очень хорошие подписи, мы сами не будем подавать. Вы помните, что разные были погодные условия, в том числе шел дождь. Мы понимаем, что где-то там сборщики подписей могли и допустить ошибку, что-то могло быть размазано, где-то помарки, где-то активисты инициативной группы неправильно поняли, как собирать подписи», — заявил Цепкало.

Напомним, 100 тысяч подписей уже собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая. Около 350−400 тысяч подписей собрано за Виктора Бабарико, Александр Лукашенко рассказал, что собрал 1,5 млн подписей.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.