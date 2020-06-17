Глава Совбеза РФ рассказал о планах России по строительству человеческой цивилизации

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев объявил, что Россия предложила миру «новый цивилизационный выбор», который заключается в возведении национального суверенитета в статус высочайшей ценности.

Об этом говорится в статье Патрушева, опубликованной в «Российской газете» .

«Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации. Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных стран и народов», — написал Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, система традиционных российских ценностей, которые Россия «в прямом смысле слова выстрадала», во многом противоречат «ценностям неолиберального толка».

В качестве примера таких «ценностей неолиберального толка» Патрушев упоминает «искусственно насаждаемые взамен нормы типа "родитель 1" и "родитель 2"».

«В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения», — перечисляет Патрушев.

По мнению Патрушева, система «традиционных российских ценностей лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа».

Автор статьи также обвинил «западную неолиберальную элиту» в уничтожении собственного среднего класса. По версии секретаря Совбеза, «катализатором этого явления стала геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР».

«В числе прочего новые западные ценности породили пытки в тюрьмах Афганистана и Гуантанамо, стали стимулом к отказу от службы в армии и защиты своего Отечества», — добавил Патрушев.

Кроме того, Запад поучаствовал в «возрождении пещерного национализма», в том числе украинского, «взращивании» правых и националистических партий в Европе.

Николай Патрушев — один из ближайших соратников президента России: после назначения Владимира Путина и.о. главы правительства в августе 1999 года занял освободившийся пост директора ФСБ, возглавлял ведомство до 2008 года.