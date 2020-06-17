Представителя штаба Тихановской арестовали на 15 суток в Бресте

Суд Брестского района 17 июня признал жителя Березы блогера Александра Кабанова виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года, сообщил БелаПАН присутствовавший на судебном заседании правозащитник Владимир Величкин.

Фото: spring96.org

Сотрудники милиции задержали Кабанова в Бресте 15 июня около 16:00, когда тот шел из поликлиники. Его поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, откуда 16 июня доставили в суд Брестского района.

«В этот день в суде вводили в заблуждение о времени рассмотрения дела Кабанова даже его адвоката, который из-за этого 16 июня не смог участвовать в процессе», — сказал правозащитник.

Только во второй половине дня 16 июня удалось узнать в суде, что после ходатайства Кабанова, которое было удовлетворено, заседание продолжится 17 июня в 16.30. Блогера из суда снова увезли в ИВС.

По словам правозащитника, Кабанова судили за то, что в мае в видеоролике «На чем держится власть Лукашенко» проекта «Народный репортер» на YouTube он подверг резкой критике главу государства, а также действия правоохранительных органов, которые задерживают активистов, и призвал людей в знак протеста в воскресенье выходить на площадь в своих городах кормить голубей.

«Предполагаю, что арест Кабанова связан с предстоящим визитом в наш город главы государства. Не исключаю, что задержания активистов продолжатся, чтобы они не "испортили" красивой картинки», — заявил Величкин.

20 апреля судом Ленинского района Бреста Кабанов был арестован на 15 суток. Блогера судили за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в областном центре.

9 мая Кабанова госпитализировали в Брестскую городскую центральную больницу, где у него был выявлен коронавирус. 1 июня блогера выписали из больницы, и он находился на самоизоляции.