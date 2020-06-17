Магазину symbal.by предписали приостановить работу производства

Магазину национальной символики symbal.by, расположенному на проспекте Машерова в Минске, выдано предписание приостановить работу производства до устранения нарушений, сообщил директор магазина Павел Белоус на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

По его словам, 17 июня на производство symbal.by явились сотрудники милиции и Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска. По результатам проверки магазин получил требование санстанции с 18 июня приостановить работу производства «до устранения нарушений».

«В документе, где на две страницы расписаны нарушения, которые просто нереально все выполнить никому и никогда, написано, что наша деятельность "создает угрозы национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде"», — отметил Белоус.

«По этой причине, поскольку физически и технически мы не можем оперативно выполнить тысячи заказов, пришедших за последнюю неделю на наш сайт на продукцию с дизайном "ПСІХОЗ%", мы оставляем в продаже на сайте symbal.by только ту продукцию, которая сейчас реально есть в наличии», — дополнил директор магазина.

Проверки в отношении symbal.by начались после того, как 12 июня автомобиль, на котором курьер вез с места производства в магазин 419 маек с надписью «ПСІХО3%» (обыгрываются слово «психоз», которым Александр Лукашенко назвал мировую реакцию на коронавирус, и 3% голосов, которые он получил в ходе интернет-опросов после старта президентской избирательной кампании), был задержан сотрудниками ГАИ. Курьеру было предложено проехать в РУВД, где в ходе проверки сотрудники милиции обратили внимание на коробки с майками. Товар был изъят для проверки.

15 июня сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску провели четырехчасовой осмотр магазина symbal.by. Были осмотрены торговые, офисные и производственные помещения, составлены протоколы, изъята часть бухгалтерских документов.

«Против нашего магазина ведется административный процесс по факту, который произошел 12 июня, когда у нашего курьера милиционеры забрали тенниски "ПСІХО3%", и рассматривается вариант заведения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей», — написал тогда Белоус.