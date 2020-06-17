В Минске пассажирские перевозки сокращаются пятый месяц подряд

В Минске пятый месяц подряд сокращаются пассажирские перевозки, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В 2019 году объем перевозок ежемесячно рос, по итогам года было перевезено 808,5 млн пассажиров, что на 4,4% больше, чем в 2018 году. За январь 2020 года пассажирские перевозки сократились на 3,2% (66,4 млн), за январь—февраль — на 0,2% (134,8 млн). В январе—марте было перевезено 198,4 млн пассажиров, на 2,9% меньше, чем за такой же период прошлого года. В январе—апреле объем пассажирских перевозок снизился на 12,6% до 237 млн 508,7 тыс. человек.

В январе—мае перевезено 278 млн 919,8 тыс. человек, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

За пять месяцев автобусные перевозки сократились на 15,4% до 112 млн 459,9 тыс. человек, электрическим транспортом и метрополитеном — на 18,7% до 165 млн 613,6 тыс.

Перевозки воздушным транспортом уменьшились на 33,5% до 0,845 млн.

Эксперты связывают снижение пассажиропотока с эпидемией коронавируса и переходом части белорусов на дистанционную работу.