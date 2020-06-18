В Минске и еще на 20 метеостанциях зафиксированы температурные рекорды

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Новые температурные рекорды зафиксированы 17 июня в Минске и еще на 20 метеостанциях Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В столице воздух прогрелся до 29,7 градуса тепла, что на 0,9 градуса выше прежнего максимума дня, зарегистрированного в 2016 году. В Могилеве обновился экстремум 29-летней давности (30,8 градуса против 29,6).

Теплее всего вчера было в Лельчицах — 31,6 градуса, однако там рекорд устоял (33,6 в 1991 году). Абсолютный максимум дня для всей территории страны составляет 34 градуса (в 2016 году в Пинске).

С начала календарного лета зафиксировано 83 рекорда тепла. В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, жаркая погода сохранится. На большей части территории ожидаются грозы.
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Тэги: Белгидромет прогноз погоды температурный рекорд дня погода Город: Могилев

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