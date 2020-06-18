В Deutsche Bank оценили вероятность наступления глобального кризиса
В банке рассматривают, что пандемия, война или природные катаклизмы могут стать причинами глобального кризиса.
Вероятность наступления глобального кризиса оценили в 33,5%, сообщает
Кризис в течении одного года может быть из-за:
- пандемии гриппа — вероятность 2%;
- мощное извержение вулкана — 0,15%;
- геомагнитной бури из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, — 1,06%.
Вероятность того, что в течение следующего десятилетия произойдет хотя бы одно из вышеперечисленных явлений, составляет 33,5%.