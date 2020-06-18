В Deutsche Bank оценили вероятность наступления глобального кризиса

В банке рассматривают, что пандемия, война или природные катаклизмы могут стать причинами глобального кризиса.

Вероятность наступления глобального кризиса оценили в 33,5%, сообщает РБК .

Кризис в течении одного года может быть из-за:

пандемии гриппа — вероятность 2%;

мощное извержение вулкана — 0,15%;

геомагнитной бури из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, — 1,06%.

Вероятность того, что в течение следующего десятилетия произойдет хотя бы одно из вышеперечисленных явлений, составляет 33,5%.