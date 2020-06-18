В Deutsche Bank оценили вероятность наступления глобального кризиса

/ Мир
Просмотров: 384

В банке рассматривают, что пандемия, война или природные катаклизмы могут стать причинами глобального кризиса.

Вероятность наступления глобального кризиса оценили в 33,5%, сообщает РБК.

Кризис в течении одного года может быть из-за:

  • пандемии гриппа — вероятность 2%;
  • мощное извержение вулкана — 0,15%;
  • геомагнитной бури из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, — 1,06%.

Вероятность того, что в течение следующего десятилетия произойдет хотя бы одно из вышеперечисленных явлений, составляет 33,5%.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кризис пандемия Deutsche Bank

Другие материалы на эту тему:

Тяжесть «короны». Что Лукашенко скажет народу в год Вируса?

Тяжесть «короны». Что Лукашенко скажет народу в год Вируса?

Щигельский назвал преступлением «недостаточную» борьбу с пандемией в Беларуси

Щигельский назвал преступлением «недостаточную» борьбу с пандемией в Беларуси

Кирилл Рудый: экономика падает не из-за реформ, а из-за того, что их нет

Кирилл Рудый: экономика падает не из-за реформ, а из-за того, что их нет

Почти 200 филиалов закроет Deutsche Bank

Почти 200 филиалов закроет Deutsche Bank