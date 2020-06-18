Бабарико отчитался о 368 тысячах подписей

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Собрано 368 тысяч подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты, проверено 339 тысяч, подано — 168 тысяч.

Об этом сообщается на его сайте.

Необходимые для регистрации 100 тысяч подписей уже собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, 200 тысяч подписей — Валерий Цепкало; Александр Лукашенко рассказал, что собрал 1,5 млн подписей.

Последний день подачи подписей — в пятницу, 19 июня.

Накануне завершения этого этапа избирательно кампании Naviny.by провели дебаты с участием потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. В одной из серий дебатов дискутируют Александр Таболич, Николай Козлов и Юрий Губаревич.

В другой программе дебатов принимали участие Андрей ДмитриевОльга КовальковаВладимир Непомнящих и Сергей Черечень.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

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