«Вор-шантажист опасен для общества». Провластный политолог призвал арестовать Бабарико

Петр Петровский опубликовал в «Фейсбуке» провокационный пост «Когда арестовывать Бабарико».

Он убеждает, что «арест можно считать делом времени», и посоветовал, когда это лучше сделать.

«Бабарико хочет вскочить в вагон кандидатства. Это даст ему возможность шантажировать власть делегитимацией выборов, попытками набить себе цену и слепить образ мученика. Поэтому лучшим периодом задержания Бабарико можно назвать время до 2 июля. Идеальный — до 20 июня», — считает Петровский.

«В противном случае Бабарико будет создавать иллюзию жертвы кровавого режима и шантажировать государство своими политическими действиями. А вор-шантажист опасен для государства и общества», — заключил он.

Петровский — сопредседатель редсовета аналитического проекта «Евразия. Эксперт», посвящённого вопросам евразийской интеграции. Часто выступает экспертом на госканалах.