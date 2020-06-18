«Вор-шантажист опасен для общества». Провластный политолог призвал арестовать Бабарико

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Петр Петровский опубликовал в «Фейсбуке» провокационный пост «Когда арестовывать Бабарико».

Он убеждает, что «арест можно считать делом времени», и посоветовал, когда это лучше сделать.

«Бабарико хочет вскочить в вагон кандидатства. Это даст ему возможность шантажировать власть делегитимацией выборов, попытками набить себе цену и слепить образ мученика. Поэтому лучшим периодом задержания Бабарико можно назвать время до 2 июля. Идеальный — до 20 июня», — считает Петровский.

«В противном случае Бабарико будет создавать иллюзию жертвы кровавого режима и шантажировать государство своими политическими действиями. А вор-шантажист опасен для государства и общества», — заключил он.

Петровский — сопредседатель редсовета аналитического проекта «Евразия. Эксперт», посвящённого вопросам евразийской интеграции. Часто выступает экспертом на госканалах.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: пропаганда президентские выборы-2020 Персона: Петр Петровский Виктор Бабарико

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