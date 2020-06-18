Неофициально: Виктора и Эдуарда Бабарико доставили в Департамент финансовых расследований

Команда политика анонсировала вечерний пятничный стрим, который состоится вне зависимости, сможет ли в нем участвовать потенциальный кандидат в президенты.

«Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает.

В любом случае в 19:00, в эту пятницу смотрите наш еженедельный стрим. Мы давно готовились и сделаем важное заявление по поводу наших дальнейших действий вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами», — сообщили в телеграм-канале политика.

В команде Бабарико уточнили, что в его поддержку уже собрано 425 тысяч подписей.

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