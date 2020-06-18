Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в Минске в полдень 19 июня

Об этом сообщил директор столичного планетария Александр Микулич.

«Как только ни называют это явление — "шоу двух серпов", "затмение", но правильно говорить — покрытие Венеры Луной», — пояснил Микулич агентству «Минск-Новости» .

Покрытие — это астрономическое явление, во время которого одно небесное тело проходит перед другим и полностью или частично заслоняет его. Нынешнее затмение называют «шоу двух серпов», поскольку Луна находится в фазе последней четверти, поэтому серп Венеры пройдет по серпу спутника Земли и на время спрячется за ним.

«Увидеть это можно только с помощью бинокля или телескопа, но обязательно соблюдая технику безопасности, поскольку Солнце будет совсем рядом, а смотреть на Солнце в оптические приборы запрещено. Такие наблюдения очень опасны для обывателей», — уточнил Микулич.

Наблюдать это явление в обсерватории обычным горожанам не удастся, поскольку минский планетарий пока закрыт для посетителей — ориентировочно до конца июня.