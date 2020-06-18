На саммите Восточного партнерства Беларусь будет представлять премьер-министр Головченко

В саммите Восточного партнерства, который пройдет сегодня в формате видеоконференции, от Беларуси примет участие премьер-министр Роман Головченко, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Участие в саммите примут главы государств и правительств 27 стран Евросоюза и шести стран Восточного партнерства (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины).

Как ранее сообщала пресс-служба Совета ЕС, заседание пройдет под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля. Участие во встрече также примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В повестку завтрашнего заседания включены три пункта, — рассказала представитель ЕС журналистам на брифинге 17 июня. — Первый — касается пандемии COVID-19. Мы считаем, что встреча — это важная возможность, чтобы выразить солидарность с нашими восточными партнерами, поддержать их и встретить вызовы вместе не только по вопросам общественного здоровья, но и в восстановлении экономики».

По ее словам, участники встречи также подтвердят стратегическую приверженность целям инициативы «Восточное партнерство» и подведут итоги 10-летней реализации ВП. Третьим пунктом повестки станет обсуждение на высшем уровне долгосрочных целей Восточного партнерства, которые могут быть одобрены на саммите 2021 года.

Так как саммит будет проходить в формате видеоконференции, по его итогам не планируется принимать никакие совместные заявления или декларации.