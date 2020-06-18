Северинец вскрыл вены в карцере ИВС

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Один из лидеров оппозиции тем самым выразил протест против плохих условий своего содержания.

«Павел заявил, что находится в карцере ИВС в бесчеловечных условиях и в знак протеста против пыток его и других политических, которые находятся там же, пришлось вскрыть вены», — написал в «Фейсбуке» его соратник Алексей Шеин.

Накануне на условия содержания политика жаловалась супруга Северинца. «Прошу вас, если вы можете как-то повлиять на то, что с ним делают, помогите, потому что там его убьют», — писала Ольга Северинец.

 

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Тэги: БХД ИВС карцер Персона: Алексей Шеин Павел Северинец Ольга Северинец

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