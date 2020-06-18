Учителей из малых городов и деревень приглашают применить таланты в действии

С 22 по 29 июня пройдет онлайн-курс «Образовательный талант в действии» для учителей, преподавателей и тренеров из малых городов и сельской местности.

Этот бесплатный курс будет включать в себя четыре вебинара на платформе Zoom и дистанционное выполнение практических заданий между ними. По итогам обучения участники получат бесплатный электронный сертификат и приглашение в сообщества Е-educator в социальных сетях.

Курс проводит частное учреждение дополнительного образования взрослых «Лаборатория инновационных проектов» в рамках кампании «Зробім лепш».

В рамках курса его участники и участницы:

- увидят в онлайн-инструментах новые возможности, которые способны улучшить результаты деятельности педагога/андрагога и охватывать большое количество граждан за пределами места постоянного жительства;

- узнают многообразие платформ для проведения онлайн-мероприятий и их рационального выбора;

- познакомятся с многообразием форм работы онлайн и обсудят преимущества каждой из них;

- изучат технологию проведения интерактивных мероприятий в онлайн-формате;

- разработают собственное онлайн-мероприятие, которое смогут провести после обучения.

Для участия в онлайн-курсе необходимо не позднее 22 июня 2020 года:

1. Создать учетную запись на EDU-HUB mini и подтвердить свой электронный адрес, нажав на активную ссылку в письме.

2. Войти на платформу по своему логину и паролю и зарегистрироваться на онлайн-курс .