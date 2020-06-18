Учителей из малых городов и деревень приглашают применить таланты в действии
С 22 по 29 июня пройдет онлайн-курс «Образовательный талант в действии» для учителей, преподавателей и тренеров из малых городов и сельской местности.
Этот бесплатный курс будет включать в себя четыре вебинара на платформе Zoom и дистанционное выполнение практических заданий между ними. По итогам обучения участники получат бесплатный электронный сертификат и приглашение в сообщества Е-educator в социальных сетях.
Курс проводит частное учреждение дополнительного образования взрослых «Лаборатория инновационных проектов» в рамках кампании «Зробім лепш».
В рамках курса его участники и участницы:
- увидят в онлайн-инструментах новые возможности, которые способны улучшить результаты деятельности педагога/андрагога и охватывать большое количество граждан за пределами места постоянного жительства;
- узнают многообразие платформ для проведения онлайн-мероприятий и их рационального выбора;
- познакомятся с многообразием форм работы онлайн и обсудят преимущества каждой из них;
- изучат технологию проведения интерактивных мероприятий в онлайн-формате;
- разработают собственное онлайн-мероприятие, которое смогут провести после обучения.
Для участия в онлайн-курсе необходимо не позднее 22 июня 2020 года:
1. Создать учетную запись на
2. Войти на
Дополнительную информацию можно получить по