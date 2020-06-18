Членов правления «Белгазпромбанка» не включили в состав его временной администрации

В состав временной администрации, которая по решению Национального банка начала работать в «Белгазпромбанке» 15 июня, вошли восемь человек, членов правления банка среди них не оказалось.

Как сообщает 18 июня пресс-служба «Белгазпромбанка», временная администрация по управлению банком утвердила распределение обязанностей между руководителем и членами временной администрации.

Руководитель временной администрации Надежда Ермакова будет курировать систему риск-менеджмента, внутренний аудит, персонал и информационную политику банка.

В состав временной администрации вошли еще семь человек, которые будут курировать направления, связанные с операционной деятельностью банка: Галина Тарасова, Дмитрий Дудик, Анна Бабицкая, Юрий Деликатный, Валерий Симонов, Александр Русакомский, Наталья Поясок.

До начала работы временной администрации деятельностью «Белгазпромбанка» руководило его правление, в состав которого входило также восемь человек, в том числе Кирилл Бадей, Татьяна Авраменко, Александр Ильясюк, Дмитрий Кузьмич, Владимир Сажин, Ирина Потапова, Сергей Шабан и Александр Сотников.

Таким образом, никто из них не вошел в состав временной администрации.

Нацбанк 14 июня принял решение о введении временной администрации в «Белгазпромбанке» «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и «недопущения ухудшения» финансового состояния коммерческого банка.

Основанием для введения временной администрации стали уголовные дела, которые Комитет госконтроля возбудил в связи, как утверждалось, с выявленными фактами уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Руководителем временной администрации по управлению «Белгазпромбанком» назначена экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Претензии к работе ОАО «Белгазпромбанк» возникли после того, как бывший председатель его правления Виктор Бабарико принял решение баллотироваться в президенты.