Координатора инициативной группы Бабарико подозревают в уклонении от уплаты налогов

Светлану Купрееву, координатора инициативной группы по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты, подозревают в уклонении от уплаты налогов с причинением ущерба на сумму более 8,95 млн рублей, сообщается на сайте бывшего банкира.

Эту информацию штаб Бабарико узнал от матери Купреевой Татьяны Гаврис. Сообщается, что в квартире Гаврис после описи имущества 15 июня осталось постановление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, в котором указана статья, по которой подозревают Купрееву.

«При этом арестованная в связи с участием в избирательной компании Светлана Купреева проживает с престарелой матерью, которой 81 год, в старой "хрущевке", которая принадлежит матери. Ценного имущества у семьи нет», — обратили внимание в штабе экс-банкира.

Сообщается, что 16 июня 2020 года суд Московского района Минска на прошедшем в закрытом режиме судебном заседании отклонил жалобы Купреевой и ее адвоката на задержание. Адвокат и его подзащитная «настаивают на непричастности Светланы к каким-либо преступлениям и отсутствии оснований для задержания».

Жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу еще не рассматривалась. Купреева находится в СИЗО КГБ, обвинение ей не предъявлено. При этом адвокату не дают с ней видеться, аргументируя это эпидемией коронавируса.

«Поданная в Генеральную прокуратуру жалоба на недопуск адвоката к подзащитному остается без реакции со стороны прокурора. В связи с совокупностью вопиющих нарушений и произвольностью задержания Светлана Купреева может быть признана политической заключенной. Штаб Виктора Бабарико требует освобождения Светланы Купреевой и прекращения преследования членов инициативной группы», — говорится в сообщении на сайте Бабарико.

Светлана Купреева была задержана у себя дома утром 11 июня. В квартире в присутствии ее матери начали проводить обыск, а саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли сотрудники ДФР КГК. Вечером подруге Купреевой сообщили по телефону, что она задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.

На следующий день Купреева была допрошена, но не освобождена. «По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания», — отмечал штаб Бабарико.

В эфире телеканала «Белсат» 16 июня Виктор Бабарико сообщил, что Купреева — давняя подруга его семьи, была свидетельницей на его свадьбе и является крестной матерью его дочери. Экс-банкир подчеркнул, что она никак не была связана с «Белгазпромбанком» или компаниями — партнерами банка. Также, по его словам, Купреевой, в отличие от других своих друзей, он не передавал на ответственное хранение свое имущество.

Задержание Купреевой он назвал «давлением, шантажом и воздействием» на него в связи с его политической кампанией.

17 июня команда Бабарико сообщила, что его расчетный счет со сформированным избирательным фондом заблокирован. Утром 18 июня штаб экс-банкира сообщил, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который является руководителем инициативной группы, поехали сдавать в избирком очередную часть собранных подписей и перестали выходить на связь. Позже появились сведения, что она они были задержаны и доставлены на допрос в ДФР КГК. По неофициальной информации, в доме Бабарико проходит обыск.