В Беларуси зафиксировали 625 новых случаев коронавируса

Третий день суточный показатель заболеваемости, согласно официальной статистике, фиксируется ниже 700 и продолжает снижаться.

/ Общество
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На 18 июня в нашей стране провели 800 435 тестов, 56 657 дали положительный результат.

По сообщению Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания. Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Город: Минск

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