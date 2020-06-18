В Беларуси зафиксировали 625 новых случаев коронавируса
Третий день суточный показатель заболеваемости, согласно официальной статистике, фиксируется ниже 700 и продолжает снижаться.
На 18 июня в нашей стране провели 800 435 тестов, 56 657 дали положительный результат.
По сообщению Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания. Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.