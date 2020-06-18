Фотофакт. Что происходит у дома Виктора Бабарико

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Утром 18 июня в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района начался обыск.

По неподтвержденной информации, обыск проводится в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов — по этому делу задержаны сотрудники «Белгазпромбанка», которым более двадцати лет руководил Бабарико.

На дороге у дома Бабарико стоит несколько легковых автомобилей и два микроавтобуса. На придомовой территории, скрываясь за зелеными насаждениями, дежурят сотрудники ОМОН в балаклавах.

Что происходит в самом доме, пока неизвестно.

Сам Виктор Бабарико и его сын Эдуард сегодня утром были задержаны и доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. Подтвердить эти сведения пока не могут даже адвокаты Бабарико, так как в ДФР их не пускают, ссылаясь на то, что в здании проводятся учения.

 

 

Фото Сергея Сацюка

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: обыск дело Белгазпромбанка президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Эдуард Бабарико Город: Логойск

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